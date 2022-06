Bagnaia vola: 'Lezione imparata' - Sport - quotidiano.net (Di domenica 26 giugno 2022) Francesco 'Pecco' Bagnaia, 25 anni, ha centrato la pole anche ad Assen di Marco Galvani Pecco da record. La Ducati 63 firma la pole numero 63 nella storia di Borgo Panigale e il nuovo primato di Assen:... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Francesco 'Pecco', 25 anni, ha centrato la pole anche ad Assen di Marco Galvani Pecco da record. La Ducati 63 firma la pole numero 63 nella storia di Borgo Panigale e il nuovo primato di Assen:...

Pubblicità

Sport_Fair : #DutchGP #Bagnaia vola ad Assen: il pilota italiano è in pole position, secondo #Quartararo - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Espargarò domina e vola in sella all'Aprilia, Bagnaia resta indietro #MotoGP #DutchGP - sportmediaset : Espargarò domina e vola in sella all'Aprilia, Bagnaia resta indietro #MotoGP #DutchGP - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Bagnaia vola ad Assen, la pista si asciuga) è stato pubblicato sul sito del Moto club… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Bagnaia vola ad Assen, la pista si asciuga) è stato pubblicato su Motormaniaci -… -