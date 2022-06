Bagnaia | ' Vincere ad Assen è fondamentale'

Pubblicità

Roberta07love : RT @P300it: MotoGP | GP Olanda 2022: Bagnaia torna a vincere davanti a Bezzecchi e Viñales! Quartararo KO, A. Espargaro show! ? di Daniele… - P300it : MotoGP | GP Olanda 2022: Bagnaia torna a vincere davanti a Bezzecchi e Viñales! Quartararo KO, A. Espargaro show!… - Giornaleditalia : #italpresssport MotoGp, Bagnaia 'Felice di vincere dopo gare difficili' - ale_tarallo : Visto? Sbaglia Nakagami, sbaglia anche #Quartararo. Sono le gare. Aleix animalesco nella rimonta. Bezzecchi benissi… - TV7Benevento : Motomondiale: Bagnaia, 'vincere ad Assen significa che siamo molto forti' - -

E' giorno di redenzione per Pecco, che dopo aver dovuto accettare le critiche post Sachsenring può nuovamente esultare. In ... "Oggi sapevo di dover" racconta Pecco " anche se nei ...- spiega- La prima volta che ho guardato il conto dei giri, ne mancavano ancora 24 e mi ... Aveva cominciato a piovere verso metà gara e mi sono spaventato, però alla finequi vuol dire ...MOTOGP – Francesco Bagnaia vince ad Assen, Gran Premio d’Olanda, e porta assieme a Bezzecchi, secondo, la Ducati in trionfo. “Pecco” riscatta gli ultimi due ritiri consecutivi in Germania ...Pecco può esultare: "Sapevo di dover vincere, mi sono divertito. Avere Bezzecchi vicino un aiuto per la concentrazione" ...