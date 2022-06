Bagnaia, il trionfo all'Università di Assen: brutto errore per Quartararo (Di domenica 26 giugno 2022) MotoGp, Gran Premio d'Olanda, arriva il riscatto di Pecco Bagnaia. Il pilota torinese della Ducati vince oggi, domenica 26 giugno, ad Assen, in quella che viene definita l'Università delle 2 ruote. Salgono insieme a lui sul podio... Leggi su europa.today (Di domenica 26 giugno 2022) MotoGp, Gran Premio d'Olanda, arriva il riscatto di Pecco. Il pilota torinese della Ducati vince oggi, domenica 26 giugno, ad, in quella che viene definita l'delle 2 ruote. Salgono insieme a lui sul podio...

Pubblicità

zazoomblog : MotoGP risultati e ordine di arrivo Gp Olanda 2022: trionfo Bagnaia secondo Bezzecchi - #MotoGP #risultati #ordine… - horottoilvetro : RT @CorriereRomagna: MotoGp: nella giornata nera di Quartararo arrivano il trionfo di Bagnaia e il primo storico podio di un fantastico Bez… - CorriereRomagna : MotoGp: nella giornata nera di Quartararo arrivano il trionfo di Bagnaia e il primo storico podio di un fantastico… - RaiNews : Domenica da incubo per Quartararo: doppia caduta per il francese della Yamaha. Ritiro e zero per il campione del mo… - fnaufalathf : RT @gponedotcom: Pecco è assolutamente perfetto, Marco fa una gara da pilota maturo e conquista una storica seconda piazza. Vinales rompe l… -