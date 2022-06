Aurora Ramazzotti | lo sfogo della figlia d’arte | Altro che raccomandata!

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 26 giugno 2022) Colma di proposte lavorative e raccomandazioni varie grazie ai genitori famosi? Non proprio: in un lungoha svelato qual è la verità dietro la sua attività lavorativa. E non è tutto rose e fiori Con genitori del calibro di Michelle Hunziker ed Erostutte le porte del mondo del lavoro nel mondo dello spettacolo,tv omusica, saranno sempre spalancate. Non proprio.ha deciso di intervenire in prima persona per rivelare ai suoi follower, e soprattutto ai suoi haters, qual è la verità di chi è figlio di persone famose.: “Raccomandata? Lavori persi perchèdi Michelle ed Eros”Si tende infatti a pensare ...