Aurora Ramazzotti: «Io raccomandata? Ho perso lavori proprio perché sono figlia di Eros e Michelle Hunziker» (Di domenica 26 giugno 2022) «Non sono mai stata raccomandata, anzi ho perso anche alcuni lavori proprio perché c’era chi voleva evitare polemiche. Partono tutti prevenuti, già dal mio nome, la figlia di, viziata». Si racconta senza filtri Aurora Ramazzotti a pochi giorni dalla sua prima conduzione in diretta. Tutto è pronto per Love Mi, l’evento di martedì 28 giugno che si terrà a Piazza Duomo a Milano e in diretta su italia Uno è sarà un bel banco di prova per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Al suo fianco sul palco Elenoire Casalegno e Gabriele Vagnato: «È la mia prima conduzione in diretta, una bella sfida. sono contenta di essere affiancata ... Leggi su blog.libero (Di domenica 26 giugno 2022) «Nonmai stata, anzi hoanche alcunic’era chi voleva evitare polemiche. Partono tutti prevenuti, già dal mio nome, ladi, viziata». Si racconta senza filtria pochi giorni dalla sua prima conduzione in diretta. Tutto è pronto per Love Mi, l’evento di martedì 28 giugno che si terrà a Piazza Duomo a Milano e in diretta su italia Uno è sarà un bel banco di prova per ladi. Al suo fianco sul palco Elenoire Casalegno e Gabriele Vagnato: «È la mia prima conduzione in diretta, una bella sfida.contenta di essere affiancata ...

