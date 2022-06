Aurora Ramazzotti | il legame ritrovato tra Eros e Michelle dopo la separazione da Tomaso Trussardi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 26 giugno 2022) E’ una lunga intervista quella dial Corriere della Sera e tra le domande non possono non esserciHunziker. La giovane conduttrice che il 28 giugno con Elenoire Casalegno presenterà Love Mi, lo show di Fedez in piazza Duomo a Milano, è ovviamente fiera e felice che i suoi genitori si siano ritrovati, che siano di nuovo amicitanto tempo. Da troppi anni non festeggiava il compleanno con entrambi e invece l’ultimo è stato il più bello perché accanto adc’erano siache. La sua famiglia ha raggiunto un equilibrio che evidentemente non era possibile avere prima.nella sua intervista non cita mai...