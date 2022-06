Atletica | Trials Usa | primato del mondo di Sydney McLaughlin nei 400 ostacoli

Pubblicità

Atletica: Trials; McLaughlin nuovo record mondo 400 hs donne - Sport - ANSA - Atletica: un lampo a Eugene, Kerley 6/o miglior 100 di sempre. Argento Tokyo vince Trials Usa, e in Giamaica è torn… - Atletica: Trials, McLaughlin ha stabilito il nuovo record del mondo di 400 ostacoli donne

Sydney McLaughlin ha migliorato il record del mondo che gi le apparteneva nei 400m hs durante iUSA, attualmente in corso ad Eugene dove tra tre settimane si svolgeranno i Mondiali. La statunitense ha corso in 51'41, cancellando il precedente primato di 51'46 firmato a ...La campionessa olimpica ha chiuso con il tempo di 51"41 NEW YORK (USA) - Nuovo record del mondo per Sydney McLaughlin nei 400 metri ostacoli. La Campionessa Olimpica è stata la protagonista aiStatunitensi, dove ha chiuso con il tempo di 51"41. Praticamente l'americana abbassa di cinque centesimi il precedente primato che la stessa statunitense aveva ottenuto in occasione della ...Eugene, 26 giu. – (Adnkronos) – Sydney McLaughlin migliora il suo record del mondo dei 400 metri ostacoli. La 22enne campionessa olimpica della distanza firma l’impresa con il tempo di 5141 a Eugene ...Sydney McLaughlin firma il record del mondo nei 400 metri ostacoli in occasione dei Trials Statunitensi, correndo in 51"41.