Atletica | Sydney McLaughlin firma il Record del Mondo dei 400 ostacoli | surreale 51 41 ai Trials

Pubblicità

atleticaitalia : ???? RECORD DEL MONDO 400HS DONNE ???? stratosferica Sydney McLaughlin (USA), 51.41 in finale ai Campionati statuniten… -

Olympics

C'è oro e oro: quelli conquistati dagli atleti e che riportano alla new generation di2000, ... Non così l'che, di tanto in tanto, coglie la pepita d'oro ed ha solo nella scuola della ...Quando ha iniziato "I primi corsi dia sei anni. Alla fine delle elementari ho cominciato ... Ero davanti alla tv a guardare le Olimpiadi die dissi a mio papà: Ah va beh, ci andrò anch'... Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione del taekwondo per le prossime Olimpiadi La statunitense Sydney McLaughlin ha stabilito il nuovo record del mondo di 400 ostacoli donne vincendo in 51"41 la gara dei Trials Usa, i campionati nazionali che quest'anno valgono come selezione ...La statunitense Sydney McLaughlin ha stabilito il nuovo record del mondo di 400 ostacoli donne vincendo in 51"41 l gara dei Trials Usa, i campionati nazionali che quest'anno valgono come selezione per ...