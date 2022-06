Atletica | nuovo record del mondo per McLaughlin nei 400 metri ostacoli

Pubblicità

Roberta Bruni firma il nuovo record italiano di salto con l'asta: l'azzurra salta a quota 4.71! Sydney McLaughlin ha firmato il nuovo record del mondo nei 400m ad ostacoli

La campionessa olimpica ha chiuso con il tempo di 51"41 NEW YORK (USA) -record del mondo per Sydney McLaughlin nei 400 metri ostacoli. La Campionessa Olimpica è stata la protagonista ai Trials Statunitensi, dove ha chiuso con il tempo di 51"41. Praticamente l'......partecipato alla votazione che prevede dunque l'elezione di Michela Visca per il settore... All'unanimità il direttivo ha votato, dunque, ilpresidente nella persona dello stesso ...Sydney McLaughlin firma il record del mondo nei 400 metri ostacoli in occasione dei Trials Statunitensi, correndo in 51"41.La campionessa olimpica ha chiuso con il tempo di 51'41 NEW YORK (USA) (ITALPRESS) - Nuovo record del mondo per Sydney McLaughlin nei 400 ...