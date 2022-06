Atletica: Jacobs, 'tempo solo un numero, l'importante era tornare a correre' (Di domenica 26 giugno 2022) Rieti, 26 giu. - (Adnkronos) - "Quest'anno dopo una sola gara nella stagione outdoor e un infortunio, sono sceso in pista per trovare le sensazioni in vista degli impegni futuri, il tempo in questi casi è solo un numero, l'importante è stato tornare a correre. Ci vediamo a Stoccolma la prossima settimana anche se la testa è già a Eugene per i campionati mondiali". Così su Instagram il due volte oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4x100, Marcell Jacobs, all'indomani del successo ai campionati italiani nei 100 metri con il tempo di 10"12. Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Rieti, 26 giu. - (Adnkronos) - "Quest'anno dopo una sola gara nella stagione outdoor e un infortunio, sono sceso in pista per trovare le sensazioni in vista degli impegni futuri, ilin questi casi èun, l'è stato. Ci vediamo a Stoccolma la prossima settimana anche se la testa è già a Eugene per i campionati mondiali". Così su Instagram il due volte oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4x100, Marcell, all'indomani del successo ai campionati italiani nei 100 metri con ildi 10"12.

