Atletica, Campionati Italiani 2022: Vallortigara decolla, Tamberi soffre, Osakue e Folorunso sfiorano record, infortunio Sibilio (Di domenica 26 giugno 2022) Allo Stadio Guidobaldi di Rieti si sono conclusi i Campionati Italiani Assoluti 2022 di Atletica leggera. La seconda giornata ha regalato prestazioni davvero interessanti e rimarchevoli a livello internazionale, quando ormai mancano tre settimane ai Mondiali di Eugene e meno di due mesi agli Europei di Monaco. Di seguito tutti i risultati di oggi ai Campionati Italiani di Atletica leggera. RISULTATI Campionati Italiani Atletica 2022 SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Elena Vallortigara torna a volare, supera quota 1.98 metri al terzo tentativo e diventa la seconda al mondo nel 2022! Show della veneta, che quattro anni fa si inventò un leggendario 2.02. Clicca qui per la ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Allo Stadio Guidobaldi di Rieti si sono conclusi iAssolutidileggera. La seconda giornata ha regalato prestazioni davvero interessanti e rimarchevoli a livello internazionale, quando ormai mancano tre settimane ai Mondiali di Eugene e meno di due mesi agli Europei di Monaco. Di seguito tutti i risultati di oggi aidileggera. RISULTATISALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Elenatorna a volare, supera quota 1.98 metri al terzo tentativo e diventa la seconda al mondo nel! Show della veneta, che quattro anni fa si inventò un leggendario 2.02. Clicca qui per la ...

