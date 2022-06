Atletica | Ayomide Folorunso a 6 centesimi dal record italiano dei 400 ostacoli! Quinta in Europa nel 2022

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022)ha tirato fuori il coniglio dal cilindro ai Campionati Italiani Assolutidileggera e ha sfoggiato una prova davvero encomiabile sui 400 metri ostacoli. L’emiliana ha trionfato con un perentorio 54.60, ad appena seidalche Yadisleidy Pedroso detiene ormai dal lontano 2013. L’azzurra ha saputo destreggiarsi meravigliosamente sul giro di pista con barriere, trovando il giusto ritmo e brillando nello scavalcamento degli ostacoli, prima di un energico sprint finale. Prova a tutto gas per la 25enne che ha demolito il proprio personale, ovvero il 54.75 con cui vinse le Universiadi 2019 a Napoli. La stagione era stata in crescendo fino a oggi per l’allieva di Maurizio Patrizzoli, capace di trovare il guizzo ...