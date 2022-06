Atletica | Assoluti Rieti 2022 | Tamberi campione italiano allo spareggio | grande Vallortigara

(Di domenica 26 giugno 2022) Gianmarcoha conquistato il titolodel salto in alto aglidi, al termine di una battaglia con Marco Fassinotti. Dopo che entrambi avevano sbagliato tre tentativi a 2.26, sono serviti tre salti diper definire la vittoria dell’olimpionico di Tokyo 2020 che alla fine ha saltato proprio la quota di 2.26. Terzo posto per Chesani, che si è fermato a 2.23 ma con più errori rispetto ai due avversari. L’otto voltessa italiana Elena Vrtigara vince il titoloe migliora la sua prestazione stagionale, saltando fino a 1.98, in quella che è la seconda prestazione mondiale in questa stagione (solo Mahuchikh più in alto nel). Al terzo tentativo, già certa del ...

Agenzia_Ansa : Assoluti di Atletica: Marcell Jacobs vince i 100 in 10'12. L'azzurro: 'Era importante essere qui, a Stoccolma sping… - ItalianAirForce : Campionati assoluti di atletica di #Rieti2022:??per l'AS Mannucci nel lancio del disco,??per l'AS Orlando nel lancio… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA ASSOLUTI RIETI, GIANMARCO TAMBERI CAMPIONE D'ITALIA L'altista allo spareggio finale salta 2,26 metri #SkySport #Tamberi - sportface2016 : #Assoluti, infortunio per Alessandro #Sibilio: Mondiali a rischio? - LuperiniMario : RaiPlay ha due canali che trasmettono i mondiali di nuoto e -

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO CAMPIONATI ITALIANI2022: SPAREGGIO! Si è fermato anche Marco Fassinotti nella gara di salto in alto di Gianmarco Tamberi : il primo a non riuscire a saltare i 2.26 è stato proprio lui che ha commesso ...Alessandro Sibilio era uno degli uomini più attesi della seconda giornata dei Campionati Italiani2022 dileggera, ma purtroppo la giornata non ha sorriso al fuoriclasse campano, finalista nei 400 metri ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 23enne si è ritirato in prossimità .Atletica, i risultati dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di Rieti: Gianmarco Tamberi vince allo spareggio, bene Vallortigara al femminile ...Il tracciato scorrevole e l’organizzazione curata nei minimi dettagli ha consentito uno spettacolo degno ai tanti appassionati accorsi e ai 650 iscritti al via, con nomi importanti del panorama podist ...