Atalanta, Galliani ci riprova: il piano per Pessina esclude il Milan (Di domenica 26 giugno 2022) Quello di Pessina al Monza potrebbe non restare un sogno di Galliani, che vorrebbe regalare l'azzurro ai tifosi come premio per la storica... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 giugno 2022) Quello dial Monza potrebbe non restare un sogno di, che vorrebbe regalare l'azzurro ai tifosi come premio per la storica...

Pubblicità

MatteoDiMario4 : Punto sulla situazione #Inter. #Lukaku ormai praticamente ufficiale. Oltre a lui si attende #Bellanova per la fasci… - Contropiedista : #Calciomercato #Inter: L'#Atalanta in vantaggio per #Pinamonti, il giocatore preferirebbe gli orobici al #Monza.… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Ieri #Galliani ha strappato un accordo all'#Inter per il prestito di #Sensi. Fumata nera per #Pirola: è diretto alla #Saler… - BartAprile : RT @corradone91: Anche l'#Atalanta ha sondato #Pinamonti. I contatti con la Dea e col #Torino (può rientrare nell'affare-#Bremer) sono alla… - corradone91 : Anche l'#Atalanta ha sondato #Pinamonti. I contatti con la Dea e col #Torino (può rientrare nell'affare-#Bremer) so… -