Assegno unico, c'è tempo fino al 30 giugno per fare domanda e non perdere gli arretrati (Di domenica 26 giugno 2022) Le famiglie che non hanno ancora presentato la domanda per l'Assegno unico avranno tempo fino a giovedì 30 giugno per ottenere non solo l'accesso al bonus, ma anche al riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a partire da marzo 2022. In caso di mancato rispetto della scadenza, presentando dunque domanda dopo il 30 giugno, l'Assegno verrà corrisposto dal mese successivo a quello in cui si presenta la domanda. L'accredito arriverà quindi non prima di agosto e non terrà conto del periodo marzo-luglio. Le domande per l'Assegno unico possono essere fatte o presso i patronati, oppure in via telematica sul sito dell'Inps. L'importo dell'Assegno

