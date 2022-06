Asd Nazionale Medici Calcio, la Napoli Flegrea vince la XX edizione del campionato svoltosi in Cilento (Di domenica 26 giugno 2022) La squadra di Napoli Flegrea ha vinto la ventesima edizione del campionato organizzato dalla Asd Nazionale Medici Calcio. Teatro della manifestazione 2022 il Cilento. Nella finale disputata a Pisciotta i campani hanno battuto Taranto per 3 a 1 con doppietta del fuoriquota Pasquale Ferraro (cannoniere del torneo con 8 centri) e un gol di Ventrone. L’altra squadra di Napoli e’ arrivata terza ex aequo con Trinacria Palermo. Nell’albo d’oro della manifestazione Napoli Flegrea vincitrice del tricolore 2017 a Castellaneta succede ai Medici di Cosenza che si sono fermati ai quarti. Il Taranto ha lottato fino alla fine ma si e’ dovuto arrendere. La squadra di Antonio Malagnino comunque ha ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022) La squadra diha vinto la ventesimadelorganizzato dalla Asd. Teatro della manifestazione 2022 il. Nella finale disputata a Pisciotta i campani hanno battuto Taranto per 3 a 1 con doppietta del fuoriquota Pasquale Ferraro (cannoniere del torneo con 8 centri) e un gol di Ventrone. L’altra squadra die’ arrivata terza ex aequo con Trinacria Palermo. Nell’albo d’oro della manifestazionevincitrice del tricolore 2017 a Castellaneta succede aidi Cosenza che si sono fermati ai quarti. Il Taranto ha lottato fino alla fine ma si e’ dovuto arrendere. La squadra di Antonio Malagnino comunque ha ...

