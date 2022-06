Ascolti Tv, ‘Una voce per Padre Pio’ vince la serata (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – ‘Una voce per Padre Pio’, in onda su Rai1, ha conquistato gli Ascolti della prima serata di ieri con 2.024.000 telespettatori e il 16,8% di share. Su Canale5 la replica della finale del 2019 di ‘Tú Sí Que Vales’ ha ottenuto invece 1.697.000 telespettatori con il 17,2% (share più alto per la maggiore durata del programma). Terzo posto per RFai3 che con ‘Sapiens – Un solo pianeta’ ha totalizzato 932.000 telespettatori e il 7,2% di share. Appena fuori dal podio Rai2 con ‘Nessuna bugia può rimanere nascosta’, visto da 811.000 telespettatori pari al 6,1%, mentre Retequattro con ‘Lo chiamavano Bulldozer’ ne ha raccolti 610.000 con il 4,9% e La7 con ‘Un colpo perfetto’, 602.000 con il 4,6%. Italia1 con ‘Transformers – La vendetta del caduto’ ha registrato 577.000 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) –per, in onda su Rai1, ha conquistato glidella primadi ieri con 2.024.000 telespettatori e il 16,8% di share. Su Canale5 la replica della finale del 2019 di ‘Tú Sí Que Vales’ ha ottenuto invece 1.697.000 telespettatori con il 17,2% (share più alto per la maggiore durata del programma). Terzo posto per RFai3 che con ‘Sapiens – Un solo pianeta’ ha totalizzato 932.000 telespettatori e il 7,2% di share. Appena fuori dal podio Rai2 con ‘Nessuna bugia può rimanere nascosta’, visto da 811.000 telespettatori pari al 6,1%, mentre Retequattro con ‘Lo chiamavano Bulldozer’ ne ha raccolti 610.000 con il 4,9% e La7 con ‘Un colpo perfetto’, 602.000 con il 4,6%. Italia1 con ‘Transformers – La vendetta del caduto’ ha registrato 577.000 ...

Pubblicità

ValentinaCheye1 : RT @FuddausS: Ascolti i tg e ti accorgi una volta di più che il giornalismo è morto, orde di inetti presentatori e di signorine buonasera l… - lifestyleblogit : Ascolti Tv, 'Una voce per Padre Pio' vince la serata - - infoitcultura : Ascolti Tv, 'Una voce per Padre Pio' vince la serata - Elisa53878306 : @gasparripdl @FI_Parlamento @forza_italia Ecco allora pensiamo bene ad una coalizione forte e duratura con un leade… - StraNotizie : Ascolti Tv, 'Una voce per Padre Pio' vince la serata -

Elogio a Matteo Salvatore al Teatro del Loto il 3 luglio Uno spettacolo che vede al suo interno alcune delle canzoni più importanti di Matteo Salvatore rivisitate di una veste sonora nuova, aperta ai linguaggi e agli ascolti giovanili, pensato per ... Ascolti Tv, 'Una voce per Padre Pio' vince la serata La trasmissione di Rai1 incassa oltre 2milioni di spettatori e il 16,8% di share 'Una voce per Padre Pio', in onda su Rai1, ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri con 2.024.000 telespettatori e il 16,8% di share. Su Canale5 la replica della finale del 2019 di 'Tú Sí ... DavideMaggio.it Uno spettacolo che vede al suo interno alcune delle canzoni più importanti di Matteo Salvatore rivisitate diveste sonora nuova, aperta ai linguaggi e agligiovanili, pensato per ...La trasmissione di Rai1 incassa oltre 2milioni di spettatori e il 16,8% di share 'voce per Padre Pio', in onda su Rai1, ha conquistato glidella prima serata di ieri con 2.024.000 telespettatori e il 16,8% di share. Su Canale5 la replica della finale del 2019 di 'Tú Sí ... Ascolti TV | Sabato 18 giugno 2022. La replica di Tú sí que Vales al 16.2%, quella di Danza con Me al 9.9%