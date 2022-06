ASCOLTI TV 25 GIUGNO 2022: TU SI QUE VALES (17,2%), UNA VOCE PER PADRE PIO (16,8%), BULLDOZER, MONDIALI DI NUOTO (12,1%), L’ULTIMA DI LINEA VERDE LIFE (Di domenica 26 giugno 2022) ASCOLTI TV 25 GIUGNO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x LINEA VERDE LIFE – xTg1 + Dialogo – xWeekly – xWeekly – xBuongiorno Benessere Estate – xLINEA VERDE Sentieri – xLINEA VERDE LIFE – xTg1 – xLINEA Blu – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – xE Vissero Felici e Contenti – xIncontro Mondiale con le Famiglie – xIncontro Mondiale con le Famiglie – v. nettoTg1 – xTecheTecheTè – xUna VOCE per PADRE Pio – x x x xTaobuk – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xNorth America’s Parks – xMagnifica Italia – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUna Vita – v. nettoVerissimo Storie – ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 26 giugno 2022)TV 25· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x– xTg1 + Dialogo – xWeekly – xWeekly – xBuongiorno Benessere Estate – xSentieri – x– xTg1 – xBlu – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – xE Vissero Felici e Contenti – xIncontro Mondiale con le Famiglie – xIncontro Mondiale con le Famiglie – v. nettoTg1 – xTecheTecheTè – xUnaperPio – x x x xTaobuk – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xNorth America’s Parks – xMagnifica Italia – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUna Vita – v. nettoVerissimo Storie – ...

Pubblicità

fabiofabbretti : #UnaVocePerPadrePio 16.8% di share (2 mln) vs #TúSíQueVales in replica 17.2% (1,7 mln). I #MondialiDiNuoto fanno vo… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2658 — Ascolti da domenica 19 a sabato 25 giugno 2022: stabili i finali di stagione… - PTurche : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI 24 giugno | Brave and beautiful si porta a casa 1.532.000 di telespettatori con il 19% di share. La soap turca o… - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, venerdì 24 giugno 2022 - - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 25 giugno 2022: Una voce per Padre Pio, Tu si que vales, Transformers, dati Auditel e share -