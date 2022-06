Arriva l'assegno extra: ecco come cambia la busta paga di luglio (Di domenica 26 giugno 2022) L'Inps ha pubblicato ieri la circolare sulle modalità di erogazione del bonus da 200 euro previsto dal decreto Aiuti. In sostanza l'Istituto di previdenza ribadisce che possono accedere alla misura soltanto i lavoratori che abbiano già goduto dell'esonero contributivo dello 0,8%. In pratica chi percepisce una retribuzione lorda annua inferiore ai 35mila euro, tredicesima inclusa. Finalmente è stata colmata una lacuna che aveva bloccato le aziende private: al documento reso disponibile sul proprio sito l'Inps ha allegato un facsimile del modulo da compilare a cura dei dipendenti e da consegnare al datore di lavoro. Nella dichiarazione il dipendente certifica di non essere titolare di un trattamento pensionistico e di non avere nel nucleo familiare un beneficiario di Reddito di cittadinanza. Per i pensionati, infatti, l'erogazione del bonus da 200 euro avverrà in automatico, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) L'Inps ha pubblicato ieri la circolare sulle modalità di erogazione del bonus da 200 euro previsto dal decreto Aiuti. In sostanza l'Istituto di previdenza ribadisce che possono accedere alla misura soltanto i lavoratori che abbiano già goduto dell'esonero contributivo dello 0,8%. In pratica chi percepisce una retribuzione lorda annua inferiore ai 35mila euro, tredicesima inclusa. Finalmente è stata colmata una lacuna che aveva bloccato le aziende private: al documento reso disponibile sul proprio sito l'Inps ha allegato un facsimile del modulo da compilare a cura dei dipendenti e da consegnare al datore di lavoro. Nella dichiarazione il dipendente certifica di non essere titolare di un trattamento pensionistico e di non avere nel nucleo familiare un beneficiario di Reddito di cittadinanza. Per i pensionati, infatti, l'erogazione del bonus da 200 euro avverrà in automatico, ...

Libero_official : L'#Inps chiarisce poi che per i lavoratori in possesso dei requisiti la somma una tantum può venire accreditata nel… - a_lambardi : RT @a_lambardi: @Trinocle Fino a che l'assegno (in Rubli) arriva regolarmente non mi muovo ???? - a_lambardi : @Trinocle Fino a che l'assegno (in Rubli) arriva regolarmente non mi muovo ???? - lillydessi : Donne, arriva l’assegno Inps da 354 euro: basta presentare la domanda al Comune - - lillydessi : Donne, arriva l’assegno mensile da 354 euro: a chi spetta e come fare domanda - Il Fatto Vesuviano -