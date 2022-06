Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: Garnbret e Duffy vincono il lead a Innsbruck, Rogora quarta per 5 secondi (Di domenica 26 giugno 2022) A Innsbruck (Austria) si è conclusa la sesta tappa della Coppa del Mondo 2022 di Arrampicata sportiva. Ultima giornata dedicata alle finali del lead. La slovena Janja Garnbret ha confermato il pronostico della vigilia e si è imposto in maniera agevole (39+) da autentica Campionessa Olimpica. La balcanica ha preceduto un terzetto che ha chiuso con il punteggio di 27+. La sudcoreana Chaehyun Seo è risultata la migliore in termini cronometrici (2 minuti e 41 secondi), mentre la statunitense Brooke Raboutou ha conquistato il terzo posto con soltanto cinque secondi di vantaggio sulla nostra Laura Rogora (2:52 contro 2:57). Lo statunitense Colin Duffy ha invece trionfato nella gara maschile (38+), riuscendo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) A(Austria) si è conclusa la sesta tappa delladel2022 di. Ultima giornata dedicata alle finali del. La slovena Janjaha confermato il pronostico della vigilia e si è imposto in maniera agevole (39+) da autentica Campionessa Olimpica. La balcanica ha preceduto un terzetto che ha chiuso con il punteggio di 27+. La sudcoreana Chaehyun Seo è risultata la migliore in termini cronometrici (2 minuti e 41), mentre la statunitense Brooke Raboutou ha conquistato il terzo posto con soltanto cinquedi vantaggio sulla nostra Laura(2:52 contro 2:57). Lo statunitense Colinha invece trionfato nella gara maschile (38+), riuscendo ...

