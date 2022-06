Armi nucleari alla Bielorussia, il piano di Putin per una «guerra lampo» alla Lituania (Di domenica 26 giugno 2022) Armi nucleari alla Bielorussia. È l'ultima promessa di Vladimir Putin al dittatore bielorusso Alexander Lukashenko. Si tratta del sistema missilistico Iskander-M. Questo... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 giugno 2022). È l'ultima promessa di Vladimiral dittatore bielorusso Alexander Lukashenko. Si tratta del sistema missilistico Iskander-M. Questo...

Pubblicità

demagistris : L’Italia non partecipa,nemmeno come osservatore,alla conferenza di Vienna dei Paesi che hanno ratificato il trattat… - lauraboldrini : Sta per iniziare a Vienna la conferenza sul Trattato che proibisce le armi nucleari #TPNW. 3 dei 4 paesi Ue con te… - fattoquotidiano : Papa Francesco: “Il possesso di armi nucleari è immorale, la minaccia un ricatto ripugnante. Così è impossibile arr… - BrunildeTardini : FRANCESCO VIGNARCA, Il mondo dica basta alle armi nucleari - IL MANIFESTO DEL 25 GIUGNO 2022 - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Armi nucleari alla Bielorussia, il piano di Putin per una guerra lampo alla Lituania -