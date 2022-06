Argentina, luce sulle imprese italiane che hanno fatto grande il Paese (Di domenica 26 giugno 2022) La saga dell’emigrazione italiana in Argentina dalla seconda metà dell’800, e l’arrivo dalla Penisola a Buenos Aires di professionisti e imprenditori, coraggiosi e visionari, decisi ad applicare le proprie conoscenze per iniziative industriali sconosciute nel Nuovo Mondo, è al centro di una Mostra fotografica inaugurata nella sala ‘Roma’ dell’Istituto italiano di cultura di Buenos Aires (IIC). Con il titolo “Saperi che non si dimenticano: il patrimonio delle imprese e degli imprenditori italiani in Argentina” la Mostra, curata da Francesca Fauri e Donatella Strangio, è il frutto di un lungo lavoro di ricerca sviluppato, nell’ambito del Progetto Erasmus+ della Commissione europea, da un team dell’Università di Bologna con il sostegno del Punto Europa di Forlì. All’inaugurazione erano presenti, oltre alle curatrici Fauri (Università di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022) La saga dell’emigrazione italiana indalla seconda metà dell’800, e l’arrivo dalla Penisola a Buenos Aires di professionisti e imprenditori, coraggiosi e visionari, decisi ad applicare le proprie conoscenze per iniziative industriali sconosciute nel Nuovo Mondo, è al centro di una Mostra fotografica inaugurata nella sala ‘Roma’ dell’Istituto italiano di cultura di Buenos Aires (IIC). Con il titolo “Saperi che non si dimenticano: il patrimonio dellee degli imprenditori italiani in” la Mostra, curata da Francesca Fauri e Donatella Strangio, è il frutto di un lungo lavoro di ricerca sviluppato, nell’ambito del Progetto Erasmus+ della Commissione europea, da un team dell’Università di Bologna con il sostegno del Punto Europa di Forlì. All’inaugurazione erano presenti, oltre alle curatrici Fauri (Università di ...

