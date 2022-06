Angel Di Maria parla del futuro tra Juventus e Barcellona

(Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 22:09:02 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 25 giugno 2022 21:09Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2022 21:58 Ilattaccante free agentDiha fornito sabato un breve aggiornamento sul suooltre l’estate. Il nazionale argentino Di, ovviamente, ha visto il suo nome diventare protagonista dei media europei nel corso delle ultime due settimane. Ciò arriva con il 34enne di fronte a una decisione quando si tratta del suo prossimo punto di atterraggio, sulla scia della scadenza del suo contratto in Francia con il Paris Saint-Germain. A questo punto, il club più indicato come potenziale punto di approdo per Disono stati i giganti italiani della. Dopo aver ...

Pubblicità

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Juventus aspetta nel weekend la risposta definitiva di Angel Di Maria entro il fine settimana ??… - edowildb18 : Angel Di Maria è un po’ come le tipe che sembrano starci, te la fanno annusare e poi… - bianconerodoc10 : RT @ComJuventusclub: ???? Ángel Di María a ‘ESPN ????’: ”La Juve è il club più grande d'Italia, una delle squadre interessate a me. Al momento… - mcrisj01 : RT @JuventusClub19: Angel Di Maria è tornato a commentare le voci di mercato che lo vedono protagonista, questa volta ai microfoni di ESPN… - JuventusClub19 : Angel Di Maria è tornato a commentare le voci di mercato che lo vedono protagonista, questa volta ai microfoni di E… -

Durante un'intervista al programma di ESPN 'Playroom', il conduttore tira fuori una maglia della Roma: 'No, questa non mi interessa' , diceDi. Diprende tempo con la Juventus Riceve poi una casacca della Juventus ed esce allo scoperto: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato ...Per settimaneDiha tenuto la Juve in attesa e non ha neanche fissato, anzi magari ha prorogato, il momento in cui dare una risposta ai bianconeri, che pure sono arrivati a offrirgli l'annuale da 7 ...Pronto Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è alla situazione di Angel Di Maria. La Juventus è sempre sul Fideo ...Di Maria conteso tra Juve e Barcellona: tutta la verità sull’argentino, che oggi è tornato a parlare del suo futuro. Non c’è soltanto la Juventus su Angel Di Maria. Di Maria sta ancora riflettendo e v ...