Andrea Zenga | la domenica con Rosalinda | Ecco dove l’ha portata

Leggi su 361magazine

(Di domenica 26 giugno 2022)punzecchia ironicamente la sua fidanzata: “non ci volevo venire”Cannavò si concedono un po’ di relax in questa caldadi giugno. Anche senon appare entusiasta della scelta che probabilmente ha subito. Per loro lainizia sotto il sole a bordo piscina. Ironicola riprende e le dice: “senti che bell’odore” e le chiede cosa vuole portato, ironizzando sul fatto che lei è siciliana. Infatti sotto compare la scritta “Adua si sta scialando“, che in siciliano significa divertirsi. Malo dice in modo ironico visto chenon è per niente convinta di restare in piscina. Nel suo cuore c’è la Sicilia e ...