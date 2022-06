Andrea Delogu: età, studi, patrimonio, dove vive, ex marito | Tutto quello che sappiamo su di lei (Di domenica 26 giugno 2022) Chi è la conduttrice Andrea Delogu, divenuta nota al pubblico per le sue partecipazioni televisive e per la conduzione de La vita in Diretta Estate 2020 e Ricomincio da RaiTre. Andrea Delogu è cresciuta in Emilia Romagna, dove il padre lavorava come autista per la Comunità di San Patrignano. E’ del segno dei gemelli e da bambina ha sofferto di dislessia. Dopo gli studi di recitazione , canto e dizione, oggi è conduttrice radiofonica e televisiva. La Delogu è attiva anche come attrice, ed ha nel suo palmarès diverse interpretazioni cinematografiche. Il nome maschile lo deve ad una scelta del padre, che alla sua nascita avrebbe desiderato un maschio. La donna ha un fratello e una sorella e da giovane ha vissuto nella Comunità di San Patrignano, luogo ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 26 giugno 2022) Chi è la conduttrice, divenuta nota al pubblico per le sue partecipazioni televisive e per la conduzione de La vita in Diretta Estate 2020 e Ricomincio da RaiTre.è cresciuta in Emilia Romagna,il padre lavorava come autista per la Comunità di San Patrignano. E’ del segno dei gemelli e da bambina ha sofferto di dislessia. Dopo glidi recitazione , canto e dizione, oggi è conduttrice radiofonica e televisiva. Laè attiva anche come attrice, ed ha nel suo palmarès diverse interpretazioni cinematografiche. Il nome maschile lo deve ad una scelta del padre, che alla sua nascita avrebbe desiderato un maschio. La donna ha un fratello e una sorella e da giovane ha vissuto nella Comunità di San Patrignano, luogo ...

