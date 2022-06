Amministrative 2022 | Letta | “Risultato straordinario”

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “E’ unche ci soddisfa pienamente”. Così il segretario del Pd, Enrico, commenta i risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali. “Unche è ancora più importante se si va a vedere nel merito: noi rovesciamo molto significativamente sindaci uscenti di centrodestra penso a Verona, Alessandria, Piacenza e da quello che ci risulta anche a Monza. Eleggiamo diverse sindache e per me è una grandissima soddisfazione”. “Siamo molto soddisfatti”, dice Francesco Boccia ai giornalisti al Nazareno. “Solo due capoluoghi al ballottaggio stasera erano amministrati dal centrosinistra. Vittorie importanti a Verona, Piacenza, Parma, la vittoria molto bella di Catanzaro, Alessandria, Cuneo”. “Per il centrosinistra è un successo pieno. Aver unito il ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Nonostante i proclami pubblici di Matteo Renzi e Carlo Calenda – i loro “mai con Meloni” e “mai con Salvini” – anch… - nuova_venezia : Amministrative, Letta: “Il campo largo vince”. Ma Calenda: “Corro da solo” - CorriereAlpi : Amministrative, Letta: “Il campo largo vince”. Ma Calenda: “Corro da solo” - il_piccolo : Amministrative, Letta: “Il campo largo vince”. Ma Calenda: “Corro da solo” - mattinodipadova : Amministrative, Letta: “Il campo largo vince”. Ma Calenda: “Corro da solo” -

Questo, in estrema sintesi, l'esito del secondo turno delle elezioniche riguardavano ben 65 Comuni italiani. Netta la vittoria di Damiano Tommasi a Verona, spodestando il sindaco ...Ballottaggi delle elezioni, si vota per l'elezione del sindaco in diversi comuni capoluogo di provincia e in tantissimi centri con più di 15mila abitanti. Domenica 26 giugno gli elettori sono stati chiamati ...Verona, Catanzaro, Parma, Piacenza e via dicendo: l'alleanza con i pentastellati non dà un apporto significativo ...A Frosinone vince Riccardo Mastrangeli, a Viterbo Chiara Frontini, a Sabaudia Alberto Mosca, candidato del centro destra, a Ciampino è sindaco Emanuela Colella, sostenuta dal centro sinistra, a Cervet ...