Alimentatori MSI MEG Ai1300P e Ai1000P

Leggi su tuttotek

(Di domenica 26 giugno 2022) trapelati, ottimizzati per picchi di potenza GPU MSI (qui per maggiori informazioni sull’azienda) sta preparando una linea di“intelligenti” di fascia alta sotto la serie MEG Ai P. Alcune delle diapositive più rilevanti della sua presentazione di lancio sono trapelate sul web. Glisono predisposti per ATX 3.0 e PCI-Express Gen 5.0. Inclusi connettori nativi PCI-Express a 16 pin 12VHPWR in grado di fornire 600 W di potenza. La gamma comprende due modelli:(1300 W) e(1000 W). Dettagli tecnici degli Un aspetto chiave della conformità alle specifiche ATX 3.0 di queste PSU è la loro capacità di gestire le escursioni di potenza (picchi di carico) dalle GPU, con intervalli compresi tra 1 e 10 millisecondi. In particolare, questipossono gestire ...