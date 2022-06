(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ringrazio ilperché oggi inaugura una stagione di rinnovato rapporto con il Comune diper la tutela dell’ambiente. Un modo per far diventare ricchezza la raccolta differenziata. Con loro, il 90%oliad una. Siamo felici che questa loro campagna parte dallae dal suo mare. L’ambiente ha bisogno di azioni da subito”. Così l’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di, Sabrina, nel corso del suo intervento all’inaugurazione di un nuovo punto di raccoltaoli mineralidelal Porto Turistico di. L'articolo proviene ...

zazoomblog : Alfonsi (Roma Capitale): Con Conou il 90% degli oli usati torna a nuova vita - #Alfonsi #(Roma #Capitale): #Conou - LocalPage3 : Alfonsi (Roma Capitale): 'Con Conou il 90% degli oli usati torna a nuova vita' - lifestyleblogit : Alfonsi (Roma Capitale): 'Con Conou il 90% degli oli usati torna a nuova vita' - - TV7Benevento : Alfonsi (Roma Capitale): 'Con Conou il 90% degli oli usati torna a nuova vita' - - Ve10Ve_Ghost : RT @TvRicicla: Ancora 3 anni e anche la Capitale avrà il suo impianto di recupero energetico. L’assessore all’ambiente @Sabrinalfonsi: “Rom… -

Agenzia askanews

...effetti delle ondate di calore sulla salute' di Ministero della Salute e Protezione Civile di. L'assessora all'Ambiente Sabrinaha spiegato: "Introduciamo nuovi parametri per determinare ...... dedicato alla conservazione dell'ecosistema marino, oltre al CONOU e Marevivo, anche l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti diCapitale Sabrina. Lasciamo al futuro un ... Rifiuti Roma, Alfonsi: anche Grillo riconosce che servono impianti Il taglio del nastro si è avuto in occasione dell’appuntamento romano a cui hanno partecipato l’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi ...Roma, 26 giu. (Adnkronos) - Ringrazio il Conou perché oggi inaugura una stagione di rinnovato rapporto con il Comune di Roma per la tutela dell ambiente. Un modo per far diventare ricchezza ...