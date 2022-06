Al via “Morning News”, condotto da Simona Branchetti: anticipazioni lunedì 27 giugno (Di domenica 26 giugno 2022) Al via “Morning News”, condotto da Simona Branchetti: anticipazioni di lunedì 27 giugno Dal 27 giugno 2022 – dal lunedì al venerdì, tutti i giorni alle ore 8.45 su Canale 5 – torna il programma di approfondimento giornalistico targato VideoNews, “Morning News”, condotto da Simona Branchetti. Ospite del primo appuntamento per un’analisi dei risultati dei ballottaggi sarà il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Tra i temi della puntata, l’emergenza lavoro in Italia, con lo scontro tra chi non trova dipendenti per la propria attività e chi invece non vuole lavorare per via di sussidi come il reddito di cittadinanza. Leggi anche –> ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 giugno 2022) Al via “”,di27Dal 27 giugno 2022 – dalal venerdì, tutti i giorni alle ore 8.45 su Canale 5 – torna il programma di approfondimento giornalistico targato Video, “”,. Ospite del primo appuntamento per un’analisi dei risultati dei ballottaggi sarà il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Tra i temi della puntata, l’emergenza lavoro in Italia, con lo scontro tra chi non trova dipendenti per la propria attività e chi invece non vuole lavorare per via di sussidi come il reddito di cittadinanza. Leggi anche –> ...

