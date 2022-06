Al via da Ostia campagna itinerante presso i porti italiani di Conou, Marevivo e Assonat (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - E' iniziata presso il Porto Turistico di Roma ad Ostia la campagna itinerante di sensibilizzazione per la raccolta degli oli minerali usati che toccherà i porti italiani promossa dal Conou, in collaborazione con Marevivo e Assonat. Il taglio del nastro si è avuto in occasione dell'appuntamento romano a cui hanno partecipato l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, il presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi, l'assessora alla Transizione Ecologica del X Municipio, Valentina Prodon e il direttore del Porto Turistico di Ost,ia Alessandro Mei. L'iniziativa dal titolo ‘Lasciamo al futuro un mare vivo e pulito' è stata dedicata alla conservazione ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - E' iniziatail Porto Turistico di Roma adladi sensibilizzazione per la raccolta degli oli minerali usati che toccherà ipromossa dal, in collaborazione con. Il taglio del nastro si è avuto in occasione dell'appuntamento romano a cui hanno partecipato l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, il presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi, l'assessora alla Transizione Ecologica del X Municipio, Valentina Prodon e il direttore del Porto Turistico di Ost,ia Alessandro Mei. L'iniziativa dal titolo ‘Lasciamo al futuro un mare vivo e pulito' è stata dedicata alla conservazione ...

