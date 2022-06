Al Bano: “Mi ritiro”. La risposta di Mara Venier è epica (Di domenica 26 giugno 2022) Nel corso dell’ultima edizione di ‘Una Voce per Padre Pio’, Al Bano ha fatto un clamoroso annuncio: la risposta di Mara Venier è sorprendente. Un clamoroso siparietto ha stupito tutti durante l’evento ‘Una Voce per Padre Pio’, che ha visto protagonisti Al Bano e Mara Venier. Il cantante brama il ritiro, ma la conduttrice ha deciso di sbugiardarlo subito: cos’è successo. Al Bano e Mara Venier sul palco di ‘Una Voce per Padre Pio’ (via Screenshot)Durante l’ultima edizione di ‘Una Voce per Padre Pio‘, Al Bano ha lasciato intendere che tra qualche mese potrebbe ritirarsi dalle scene. L’artista di Cellino San Marco ci ha provato, visto che Mara ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 giugno 2022) Nel corso dell’ultima edizione di ‘Una Voce per Padre Pio’, Alha fatto un clamoroso annuncio: ladiè sorprendente. Un clamoroso siparietto ha stupito tutti durante l’evento ‘Una Voce per Padre Pio’, che ha visto protagonisti Al. Il cantante brama il, ma la conduttrice ha deciso di sbugiardarlo subito: cos’è successo. Alsul palco di ‘Una Voce per Padre Pio’ (via Screenshot)Durante l’ultima edizione di ‘Una Voce per Padre Pio‘, Alha lasciato intendere che tra qualche mese potrebbe ritirarsi dalle scene. L’artista di Cellino San Marco ci ha provato, visto che...

