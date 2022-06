Agnelli mette un titolare con le spalle al muro | rinnovo o cessione

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 26 giugno 2022) L’estate della Juventus potrebbe subire uno scossone., infatti, ha messo undi fronte ad una scelta. Sappiamo benissimo quanto questa sessione estiva di mercato sia fondamentale per la Juventus; dopo due quarti posti consecutivi e una stagione, la scorsa, che ha visto anche le doppia sconfitta in finale di coppa Italia e Supercoppa, la dirigenza bianconera deve portare a termine una serie di operazioni che alzino il livello della rosa a disposizione di Allegri. Per quanto riguarda il reparto difensivo fino due i giocatori che servono al tecnico: un centrale per sostituire Chiellini e il terzino sinistro visto la probabiledi uno tra Alex Sandro e Luca Pellegrini. Il rischio è quello di dover cercare un terzo innesto visto l’out out diad un titolarissimo; andiamo a vedere di chi stiamo ...