Aggredito a pugni durante il riscaldamento: il campione francese vince i 400 metri a ostacoli con la benda sull’occhio e il naso sanguinante (Di domenica 26 giugno 2022) È arrivato primo nei 400 metri a ostacoli ai campionati francesi di atletica, qualificandosi ai Mondiali di Eugene. Ma questa volta a far parlare Wilfried Happio – atleta francese già campione d’Europa a livello giovanile – è stata una benda: quella con cui ha corso ieri, 25 giugno, nell’Helitas Stadium di Caen, dopo aver subito un’aggressione. Appena venti minuti prima della gara, infatti – mentre si stava riscaldando su un campo a poche centinaia di metri dallo stadio – Wilfried è stato colpito con diversi pugni sul volto da un estraneo: “Eravamo pronti per andare in sala chiamate, un ragazzo è sbucato dal nulla e gli ha chiesto se fosse Wilfried Happio, poi si è lanciato verso di lui e lo ha colpito in faccia. Sono senza parole, è tutto scandaloso“, ha raccontato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) È arrivato primo nei 400ai campionati francesi di atletica, qualificandosi ai Mondiali di Eugene. Ma questa volta a far parlare Wilfried Happio – atletagiàd’Europa a livello giovanile – è stata una: quella con cui ha corso ieri, 25 giugno, nell’Helitas Stadium di Caen, dopo aver subito un’aggressione. Appena venti minuti prima della gara, infatti – mentre si stava riscaldando su un campo a poche centinaia didallo stadio – Wilfried è stato colpito con diversisul volto da un estraneo: “Eravamo pronti per andare in sala chiamate, un ragazzo è sbucato dal nulla e gli ha chiesto se fosse Wilfried Happio, poi si è lanciato verso di lui e lo ha colpito in faccia. Sono senza parole, è tutto scandaloso“, ha raccontato ...

