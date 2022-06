Ad Haiti uccisa suora italiana originaria di Lecco, ipotesi rapina (Di domenica 26 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Luisa Dell’Orto, suora lecchese di 65 anni, è stata uccisa a Haiti, probabilmente a scopo di rapina, nella capitale Port au Prince dove operava. Suor Luisa era nell’isola da 20 anni. Ne dà notizia l’Arcidiocesi di Milano. Piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld, suor Luisa era la colonna portante di Kay Chal, “Casa Carlo”, in un sobborgo poverissimo di Port-au-Prince. La donna – si legge sul sito della Chiesa di Milano – ha dedicato la vita e la missione ai baby schiavi. Fino a ieri mattina quando è stata vittima di un’aggressione armata mentre passava per Delmas 19. Gravemente ferita, è stata portata d’urgenza all’ospedale Bernard Mevs, dove si è spenta poco dopo, due giorni prima di compiere 65 anni. La notizia ha prodotto un fortissimo impatto a Port-au-Prince dove “seur Luisa”, come ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Luisa Dell’Orto,lecchese di 65 anni, è stata, probabilmente a scopo di, nella capitale Port au Prince dove operava. Suor Luisa era nell’isola da 20 anni. Ne dà notizia l’Arcidiocesi di Milano. Piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld, suor Luisa era la colonna portante di Kay Chal, “Casa Carlo”, in un sobborgo poverissimo di Port-au-Prince. La donna – si legge sul sito della Chiesa di Milano – ha dedicato la vita e la missione ai baby schiavi. Fino a ieri mattina quando è stata vittima di un’aggressione armata mentre passava per Delmas 19. Gravemente ferita, è stata portata d’urgenza all’ospedale Bernard Mevs, dove si è spenta poco dopo, due giorni prima di compiere 65 anni. La notizia ha prodotto un fortissimo impatto a Port-au-Prince dove “seur Luisa”, come ...

Avvenire_Nei : Uccisa ad #Haiti suor Luisa Dell'Orto. Era l'angelo dei bambini di strada - Agenzia_Ansa : Uccisa una suora italiana ad Haiti, forse per una rapina. Luisa Dell'Orto, lecchese di 65 anni, è morta a Port au P… - repubblica : Suora italiana uccisa ad Haiti, Luisa Dell'Orto era 'l'angelo dei bambini di strada' - TV2000it : RT @TV2000it: Uccisa #suora italiana ad #Haiti, forse in una rapina Luisa Dell'Orto, lecchese 65 anni, Piccole sorelle del Vangelo di Cha… - rpinci : RT @TV2000it: Uccisa #suora italiana ad #Haiti, forse in una rapina Luisa Dell'Orto, lecchese 65 anni, Piccole sorelle del Vangelo di Cha… -