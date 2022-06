Acquisti di Stato e risparmi | così l’Italia prepara l’inverno senza il gas russo

(Di domenica 26 giugno 2022) L’ipotesi che il Gse entri in campo da luglio per riempire gli stoccaggi: mancano 4,5 miliardi di metri cubi per almeno 5 miliardi di euro di spesa. Possibili incentivi alle grandi utenze industriali perare sui consumi

E di altri 2.5 miliardi di metri cubi dall'Azerbaijan dal punto di ingresso di Melendugno. Ieri ha immesso negli stoccaggi 98 milioni di metri cubi, entro fine giugno arriverà ad immetterne 800 per ...