Accostato al Napoli | Belotti ha deciso la sua prossima destinazione | manca solo la firma

Dopo gli acquisti di Mathias Olivera dal Getafe e Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi, il Napoli sta continuando a sondare diversi profili da aggiungere alla rosa di mister Luciano Spalletti. Viste le diverse situazioni ancora in bilico di alcuni giocatori, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si inizia a muovere d'anticipo. Andrea Belotti (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Anche il nome di Andrea Belotti, bomber del Torino, era stato Accostato al Napoli nelle scorse settimane. L'attaccante classe '93 è in scadenza con il Toro ed è alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Dopo diversi sondaggi da parte delle squadre italiane (Milan su tutte), il futuro di Belotti però sarà lontano dall'Italia: infatti, il Monaco ha ...

