Aborto, Senato assaltato: a Phoenix la sinistra fa come i trumpiani (Di domenica 26 giugno 2022) Democratici e progressisti americani ci hanno riempito la testa, dopo l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2020, sullo scarso o nulla rispetto per le istituzioni democratiche da parte di Donald Trump e dei suoi seguaci, sul tentativo di piegare ai propri interessi la prassi e la normale vita civile americana, sul non volere accettare con fair play un risultato sfavorevole arrivando persino a delegitimare gli organi democratici e di controllo. Tutto poco credibile alla luce delle reazioni inconsulte che stampa e vertici democratici stanno avendo in queste ore alla sentenza sull'Aborto. La Corte suprema, che fino a prova contraria, dovrebbe essere l'architrave del sistema di garanzie su cui si regge il sistema, e che andrebbe rispettata a prescindere, viene presentata come un'accolita di pochi di buono. E quei giudici vengono screditati e dati in pasto ...

