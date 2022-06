Aborto, Catherine Colonna: 'Giorno triste per l'America, a rischio milioni di donne' (Di domenica 26 giugno 2022) Sentenza sull'Aborto, una grande passo indietro: "Siamo tutti sotto shock. Come ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, venerdì è stato un Giorno triste per l'America, un Giorno in cui un ... Leggi su globalist (Di domenica 26 giugno 2022) Sentenza sull', una grande passo indietro: "Siamo tutti sotto shock. Come ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, venerdì è stato unper l', unin cui un ...

MacKinnonist : il primo testo di cui vi parlo è Towards A Feminist Theory Of The State di Catherine MacKinnon. è un testo teorico… -