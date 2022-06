Aborto, Bonino: “Grande delusione dagli Usa. Si torna all’interruzione di gravidanza clandestina e al turismo sanitario solo per donne abbienti” (Di domenica 26 giugno 2022) “Sentenza della Corte Suprema americana sull’Aborto? Un grosso errore e per me una Grande delusione. Su diversi temi, come ad esempio sulla legalizzazione della cannabis, gli Usa sono stati antesignani di una politica all’avanguardia. Ora questa sentenza li riporta indubbiamente indietro”. È il commento pronunciato ai microfoni di Radio Radicale da Emma Bonino, senatrice di +Europa e storica protagonista della battaglia per il referendum sull’Aborto che lo rese legale in Italia. La parlamentare spiega che la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha cancellato il diritto costituzionale all’interruzione di gravidanza, mette gli Usa più o meno in una situazione simile a quella europea: “Questa sentenza cancella la legge federale e delega la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) “Sentenza della Corte Suprema americana sull’? Un grosso errore e per me una. Su diversi temi, come ad esempio sulla legalizzazione della cannabis, gli Usa sono stati antesignani di una politica all’avanguardia. Ora questa sentenza li riporta indubbiamente indietro”. È il commento pronunciato ai microfoni di Radio Radicale da Emma, senatrice di +Europa e storica protagonista della battaglia per il referendum sull’che lo rese legale in Italia. La parlamentare spiega che la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha cancellato il diritto costituzionaledi, mette gli Usa più o meno in una situazione simile a quella europea: “Questa sentenza cancella la legge federale e delega la ...

