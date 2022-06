A Verona vittoria del Centrosinistra Tommasi sindaco Ko Sboarina che ha rifiutato l' apparentamento con Tosi

(Di domenica 26 giugno 2022)netta delnella sfida più importante di questo secondo turno delle elezioni comunali. ADamiano(Pd e altri) è in testa con il 54% suluscente Federico(46%) che hal'con Flavioarrivato terzo al primo... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

salvini_giacomo : Nessuno potrà rivendicare la vittoria di Damiano Tommasi a Verona. È solo sua e di nessun leader di partito. - Moixus1970 : RT @SkyTG24: #Ballottaggi ?? Parma, secondo @You_trend: Michele Guerra del centrosinistra eletto sindaco ?? Verona, @You_trend prevede vitto… - Seba5890 : Se a Verona fosse confermata la drammatica vittoria di un candidato come Tommasi e del centrosinistra, il centrodes… - Moixus1970 : RT @Affaritaliani: ELezioni Verona, Tommasi sindaco. Vittoria del Pd, ko il Centrodestra diviso - andrea_filotimo : Il totale fallimento della destra alle amministrative è rappresentato dalla vittoria di Tommasi a Verona. Per mette… -

...di, con il 23,8%: appoggiato da Forza Italia, nei giorni successivi è stato al centro di una polemica politica con Sboarina che ha rifiutato un apparentamento tecnico che - in caso di......" Catanzaro " Parma " Como " Monza " Comuni Nord " Comuni Centro " Comuni ... basta la maggioranza relativa, anche un voto in più al primo turno per decretare ladel ...Alle 23 la chiusura dei seggi e l'inizio dello scrutinio che porterà alla vittoria dei quattro sindaci del Veneto. Segui la diretta dello spoglio ...Al primo turno delle elezioni amministrative 2022, due settimane fa, si è avuta una sostanziale vittoria del centrodestra, che ha appunto vinto nei due comuni più popolosi al voto (Genova e Palermo) o ...