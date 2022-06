A A A offresi Ronaldo | Bayern o Chelsea | lo volete?

(Di domenica 26 giugno 2022) Non ci crederete, ma sul mercato è apparsa questa inserzione: A. A. A.Cristianodos Santos Aveiro, 37 anni, portoghese, 815 gol in carriera (di cui 141 in Champions League e 117 in ...

Non ci crederete, ma sul mercato è apparsa questa inserzione: A. A. A.Cristianodos Santos Aveiro, 37 anni, portoghese, 815 gol in carriera (di cui 141 in Champions League e 117 in Nazionale), 5 volte Pallone d'Oro, 32 titoli in bacheca fra club e ...Non ci crederete, ma sul mercato è apparsa questa inserzione: A. A. A.Cristianodos Santos Aveiro, 37 anni, portoghese, 815 gol in carriera (di cui 141 in Champions League e 117 in Nazionale), 5 volte Pallone d'Oro, 32 titoli in bacheca fra club e ... “Il Chelsea pensa a Cristiano Ronaldo, Boehly incontra Mendes” Il surreale caso di Cristiano: ha segnato 815 gol in carriera, è in rotta con lo United, cerca un'altra squadra, Mendes lo propone ai bavaresi e ai Blues, ma persino loro sono spaventati dai costi de ...