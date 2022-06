5 buoni motivi per mangiare mandorle almeno 1 volta al giorno (Di domenica 26 giugno 2022) Che cosa mangiare per sentirsi bene e per fare una buona alimentazione? Di alimenti che fanno bene o meno si parla di continuo, ma tra tutti le mandorle non destano alcun dubbio. Tutti d’accordo che mangiare mandorle renda più belle, o belli, e più in salute. E che fa indubbiamente molto bene. Il primo suggerimento dunque è quello di consumare ogni giorno mandorle, ma il secondo è di non esagerare perché trattandosi di frutta secca apportano poco meno di 600 calorie per 100 grammi. Dunque meglio non superare mai le 20 mandorle al giorno, anche perché essendo così buone potremo cadere in continua tentazione se non ci poniamo dei limiti. Perchè mangiare mandorle fa bene Scopriamo quali sono le proprietà benefiche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 giugno 2022) Che cosaper sentirsi bene e per fare una buona alimentazione? Di alimenti che fanno bene o meno si parla di continuo, ma tra tutti lenon destano alcun dubbio. Tutti d’accordo cherenda più belle, o belli, e più in salute. E che fa indubbiamente molto bene. Il primo suggerimento dunque è quello di consumare ogni, ma il secondo è di non esagerare perché trattandosi di frutta secca apportano poco meno di 600 calorie per 100 grammi. Dunque meglio non superare mai le 20al, anche perché essendo così buone potremo cadere in continua tentazione se non ci poniamo dei limiti. Perchèfa bene Scopriamo quali sono le proprietà benefiche ...

