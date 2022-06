12enne alla guida in video su Tik Tok, sanzione da 6mila euro (Di domenica 26 giugno 2022) La Polizia Locale di Arzano (Napoli) ha notificato una sanzione da 6mila euro ai genitori del 12enne, segnalato alla Procura dei Minori, che in un video pubblicato su Tik - Tok è ritratto mentre ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) La Polizia Locale di Arzano (Napoli) ha notificato unadaai genitori del, segnalatoProcura dei Minori, che in unpubblicato su Tik - Tok è ritratto mentre ...

