Ziyech Milan: il Decreto Cresciuta aiuta i rossoneri. I dettagli (Di sabato 25 giugno 2022) Ziyech Milan: il Decreto Cresciuta in aiuto del Diavolo. I dettagli sul possibile trasferimento del talento del Chelsea Al momento Hakim Ziyech percepisce 5 milioni di sterline, cioè 5,8 milioni di euro. Ora, tra Decreto Crescita e altri potenziali bonus, arrivare a un accordo potrebbe non essere così un problema per il Milan, intenzionato a regalare a Pioli un rinforzo di assoluta qualità per l’attacco. Il problema potrebbe essere più legato alla modalità di trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022): ilin aiuto del Diavolo. Isul possibile trasferimento del talento del Chelsea Al momento Hakimpercepisce 5 milioni di sterline, cioè 5,8 milioni di euro. Ora, traCrescita e altri potenziali bonus, arrivare a un accordo potrebbe non essere così un problema per il, intenzionato a regalare a Pioli un rinforzo di assoluta qualità per l’attacco. Il problema potrebbe essere più legato alla modalità di trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

ManuBaio : #Milan forte ritorno di fiamma per #Ziyech. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità, operazione impostata con… - DiMarzio : #calciomercato | #Milan, torna in auge il nome di #Ziyech - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - iamLP9 : RT @MilanNewsit: MN - Ziyech-Milan, contatti tenuti vivi durante tutta la stagione - G_End_Inter11 : @ElTrattore Ziyech per il Milan è come Lavezzi per noi -