Zaniolo | Minotti | «Ha potenzialità | ma ora è acerbo»

(Di sabato 25 giugno 2022) Le parole di Lorenzosu, obiettivo di Juventus e Milan: «Quest’anno ha alternato prestazioni buone e momenti difficili» Lorenzoa Calciomercato l’Originale ha parlato della situazione didopo l’ultima stagione alla Roma. Le dichiarazioni sull’obiettivo di mercato della Juve e del Milan per il futuro.– «Haenormi, ma per lui ha pesato doppio infortunio. Quest’anno ha alternato prestazioni buone e momenti difficili. Bisognerà capire come evolverà la sua gestione e come l’infortunio condiziona la sua carriera. Per ora è un pochino». L'articolo proviene da Calcio News 24.