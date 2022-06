Zaino rubato dal furgone: i passanti inseguono i ladri, la polizia li arresta. Il sindaco ringrazia (Di sabato 25 giugno 2022) PORTO SANT'ELPIDIO - Zaino rubato da due malvinenti all'interno di un fugone e recuperato con una operazione lampo, il sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci ringrazia la città e la ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 25 giugno 2022) PORTO SANT'ELPIDIO -da due malvinenti all'interno di un fugone e recuperato con una operazione lampo, ildi Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchelluccila città e la ...

