WWE | Bayley stuzzica i fan sul suo possibile ritorno

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 25 giugno 2022) E’ da ormai un anno cheè fuori dalle scene a causa di un infortunio al ginocchio subìto durante un allenamento. Si può sicuramente dire che la sua assenza si fa sentire e che non si vede l’ora di rivederla in pianta stabile negli show WWE.i fan La voglia di rivedereè molta e lei lo sa infatti più volte l’ex campionessa hato i fan riguardo un suoe pare che lo abbia fatto anche questa volta. Infatti la stessaha postato su Instagram una foto di lei che abbraccia la valigetta del Money In The Bank vinta nel 2019 facendo pensare ad un suonel PLE, ecco la foto: Visualizza questo post su Instagram ...