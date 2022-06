Windows 10 versione 22H2: Microsoft da l’annuncio (Di sabato 25 giugno 2022) Windows 10 versione 22H2 sta arrivando. Annunciato da Microsoft n nuovo aggiornamento delle funzionalità di Windows 10 Microsoft (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha promesso di supportare Windows 10 fino ad Ottobre 2025. Ovviamente, per gli utenti che non possono eseguire l’aggiornamento a Windows 11, questa è veramente una buona notizia. Vengono quindi forniti altri tre anni per prepararsi al passaggio a Windows 11. Ciò implica, nella maggior parte dei casi, all’acquisto di un nuovo dispositivo il cui hardware può soddisfare i requisiti di sistema per il nuovo sistema operativo. Dettagli su Windows 10 versione 22H2 Si prevede che Windows 10 riceverà un ... Leggi su tuttotek (Di sabato 25 giugno 2022)10sta arrivando. Annunciato dan nuovo aggiornamento delle funzionalità di10(qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha promesso di supportare10 fino ad Ottobre 2025. Ovviamente, per gli utenti che non possono eseguire l’aggiornamento a11, questa è veramente una buona notizia. Vengono quindi forniti altri tre anni per prepararsi al passaggio a11. Ciò implica, nella maggior parte dei casi, all’acquisto di un nuovo dispositivo il cui hardware può soddisfare i requisiti di sistema per il nuovo sistema operativo. Dettagli su10Si prevede che10 riceverà un ...

