Wimbledon 2022, Madison Keys si ritira: era testa di serie, come cambia il tabellone. Vandeweghe lucky loser (Di sabato 25 giugno 2022) Madison Keys ha comunicato che non parteciperà a Wimbledon 2022. Il torneo scatterà lunedì 27 giugno e i tabelloni sono stati già compilati, la statunitense era la testa di serie numero 19 e dunque si sono resi necessari degli spostamenti nel main-draw. L’attuale numero 24 al mondo è stata sostituita da Shuahi Zheng come testa di serie numero 19. La cinese è stata invece rimpiazzata dalla lucky loser Coco Vandeweghe. Al primo turno Zheng incrocerà Doi, poi Vandeweghe se la dovrà vedere con Rybakina. Il motivo del ritiro è legato a un infortunio addominale: “Sono così delusa, ma la mia salute viene prima di tutto e il mio corpo ha bisogno di tempo per tornare al 100%. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)ha comunicato che non parteciperà a. Il torneo scatterà lunedì 27 giugno e i tabelloni sono stati già compilati, la statunitense era ladinumero 19 e dunque si sono resi necessari degli spostamenti nel main-draw. L’attuale numero 24 al mondo è stata sostituita da Shuahi Zhengdinumero 19. La cinese è stata invece rimpiazzata dallaCoco. Al primo turno Zheng incrocerà Doi, poise la dovrà vedere con Rybakina. Il motivo del ritiro è legato a un infortunio addominale: “Sono così delusa, ma la mia salute viene prima di tutto e il mio corpo ha bisogno di tempo per tornare al 100%. ...

