William e Kate rompono la tradizione, per George e Charlotte cambia tutto | La svolta dei Cambridge (Di sabato 25 giugno 2022) Il trasferimento a Windsor, precisamente nell’Adelaide Cottage, deciso dal principe William e da Kate Middleton andrà a mettere fine ad una tradizione reale per i loro figli George e Charlotte. Come ricordato anche dal Mirror, William ha frequentato i collegi Ludgrove School e Eton College dall’età di otto anni fino all’età di 18 anni. Il figlio maggiore della coppia, il principe George, e sua sorella minore Charlotte, ora frequentano la Thomas Battersea Prep School. Ma stando a quanto affermato da un ex aiutante reale, l’ormai quasi certo trasferimento della famiglia a Windsor potrebbe porre fine alla tradizione dei bambini reali che frequentano il College. Dickie Arbiter ha infatti spiegato alla presentatrice ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 25 giugno 2022) Il trasferimento a Windsor, precisamente nell’Adelaide Cottage, deciso dal principee daMiddleton andrà a mettere fine ad unareale per i loro figli. Come ricordato anche dal Mirror,ha frequentato i collegi Ludgrove School e Eton College dall’età di otto anni fino all’età di 18 anni. Il figlio maggiore della coppia, il principe, e sua sorella minore, ora frequentano la Thomas Battersea Prep School. Ma stando a quanto affermato da un ex aiutante reale, l’ormai quasi certo trasferimento della famiglia a Windsor potrebbe porre fine alladei bambini reali che frequentano il College. Dickie Arbiter ha infatti spiegato alla presentatrice ...

Pubblicità

vogue_italia : Tenetevi forte e preparatevi, perchè vi stiamo per svelare il PRIMO ritratto ufficiale di William e Kate. - kd_gui : RT @vogue_italia: Kate in abito verde metallizzato e i gioielli di Diana rappresenta la principessa moderna, il principe William in complet… - vogue_italia : Kate in abito verde metallizzato e i gioielli di Diana rappresenta la principessa moderna, il principe William in c… - CitizenOCydonia : @femme3000 lo scenario migliore sarebbe che Carlo abdichi in favore di suo figlio William e che lui e Kate moderniz… - MediasetTgcom24 : Il principe William e Kate Middleton nel primo ritratto ufficiale insieme #william #katemiddleton… -